Справу злочинного угруповання, яке розповсюджувало наркотики в Тернополі, слідчі скерували до суду

108 фактів злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Тернополя, задокументували працівники управління протидії наркозлочинності в області.

Організована злочинна група, до якої входило семеро осіб, впродовж 2019 року займалася незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через месенджер «Telegram» шляхом «закладок» на території обласного центру.

У січні 2020 року правоохоронці провели близько 15 санкціонованих обшуків в ході яких виявили та вилучили електронні ваги, мобільні телефони, банківські картки, пристрої для вживання наркотичного засобу «марихуани», сім-картки, магніти, клейкі стрічки, ноутбуки, гроші, а також наркотичну сировину - «PVP», амфетамін та МДМА. За словами Михайла Димиди, на чорному ринку за даний товар підозрювані могли отримати більше одного мільйона гривень.

Організатора та двох його спільників затримали. Їм оголосили підозру згідно статті 307 частина 3 ККУ.

Тепер доля підозрюваних у руках Феміди. Справу щодо організованої злочинної групи правоохоронці направили до суду.