Організатору та виконавцям, причетним до викрадення й реалізації старовинних ікон, оголосили підозру

Бізнес на антикваріаті організували двоє уродженців Молдови. У спільники вони взяли знавців сакрального мистецтва, фахівців з юриспруденції та людей, які допомагали у пошуках та збуті краденого.

У ході обшуків правоохоронці вилучили близько шестисот церковних предметів, викрадених впродовж 2018-2020 років з храмів Тернопільської, Волинської, Вінницької, та Одеської областей.

Зловмисники викрадене одразу переправляли поштою на Одесу. Уже після цього фахівці реставрували ікони та продавали колекціонерам. Серед клієнтів ОЗГ – бізнесмени, високопосадовці та жителі країн Європи. Збували ікони через аукціони. Вартість предметів мистецтв коливалася від ста п’ятдесяти до трьохсот тисяч гривень.

Трьох фігурантів організованої злочинної групи затримали.

Організатору угруповання та двом його спільникам оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4, 5 ст.185 КК України – таємне викрадення чужого майна, крадіжці, вчиненій організованою групою повторно, поєднаній з проникненням в інше приміщення та у великих розмірах.

Щодо інших фігурантів, причетних до кримінального провадження, триває слідство.