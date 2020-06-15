Втрата рівноваги стала причиною смерті жителя Заліщицького району

З різаними ранами лівого плеча, сильною кровотечею та в гіповолемічному шоці до лікарні госпіталізували жителя Заліщицького району, 1960 року народження.

Врятувати життя чоловікові не вдалося. Про смерть заліщанина на лінію “102″ повідомив черговий лікар.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що травми потерпілий отримав на власному господарстві. Він у скляному павільйоні годував домашню птицю. В якийсь момент втратив рівновагу, впав, розбивши спиною скло. Уламки порізали аксилярну артерію і почалася сильна кровотеча. Родичі одразу завезли чоловіка до лікарні, але втрата крові стала причиною його смерті.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 115 частина 1 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.