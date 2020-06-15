Групу квартирних злодіїв затримали оперативники Тернополя

Трьох осіб, причетних до квартирної крадіжки, за “гарячими” слідами затримали оперативники Тернополя. Про злочин на лінію “102″ 12 червня повідомили потерпілі. Жителька обласного центру заявила, що до її квартири в період з 10:40 по 11:20 проникли невідомі і викрали гроші та ювелірні прикраси.

На місце злочину одразу виїхала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, невідомі проникли до оселі шляхом підбору ключів. З помешкання злодії винесли золоті та срібні ювелірні вироби на суму майже 15 тисяч гривень.

Втекти далеко тріо не встигло. Їх затримали в той момент, коли вони сідали у свій транспортний засіб марки Volkswagen Passat. Викрадене у чоловіків правоохоронці вилучили.

За словами старшого оперуповноваженого УКР ГУНП Анатолія Гребінчука, напередодні розшуківці отримали інформацію від колег із Львівської області про групу квартирних злодіїв. Саме це допомогло оперативникам Тернопільщини вчасно зреагувати та не допустити масових крадіжок.

Підозрювані – жителі Львівської області віком від 25-30 років. Усі троє уже притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Зловмисників оперативники затримали згідно статті 208 КПК. Їм оголосили підозру за частиною 3 статті 185 ККУ.

Вирішується питання про обрання усім міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіків перевіряють на причетність до аналогічних злочинів, вчинених на території Західних областей. Триває слідство.