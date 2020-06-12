Поліцейські Тернопільщини розпочали кримінальне провадження за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам

Перевіривши інформацію щодо ймовірних причин спалаху коронавірусної інфекції на території Великогаївської об’єднаної територіальної громади, слідчі Тернопільського районного відділення поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам – частина перша статті 325 ККУ.

Нагадаємо, на початку червня стався спалах коранавірусної інфекції у селах Заств‘є, Баворів, Прошова, Дичків, що на території Великогаївської об’єднаної територіальної громади. Загалом з п’ятого по дев’яте червня лабораторно було підтверджено 34 випадки захворювання.

Зі слів начальника Тернопільського районного відділення поліції Володимира Гарасиміва, поліцейські отримали інформацію, що 30 травня у селі Баворів місцевий житель гучно святкував свій день народження, куди були запрошені майже півсотні гостей не тільки з Тернопільського району, а й обласного центру та Козівського району. Дійство відбувалося в орендованому приміщення столової.

«11 червня до нас надійшов лист від Тернопільського обласного лабораторного центру про те, що зареєстровано спалах захворювання на коронавірусну інфекцію в осіб, що брали участь у святкуванні дня народження»,- каже Володимир Гарасимів.

Досудове розслідування триває. Порушникам загрожує штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.