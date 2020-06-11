Правоохоронці Тернополя затримали чоловіка, який порізав власних батьків

З проникаючим ножовим пораненням грудної клітки, а також численними колото-ріжучими ранами обличчя та тіла до лікарні госпіталізували подружжя з Тернополя. Травми чоловікові та дружині наніс син. Усе це відбувалося на очах п’ятнадцятирічної доньки потерпілих. Саме вона викликала швидку та поліцію.

Нещастя трапилося 10 червня в квартирі на вулиці Малишка. В помешканні виник конфлікт між двадцятишестирічним чоловіком, його матір’ю та вітчимом.

За словами заступника начальника Тернопільського відділу поліції Сергія Гатанюка, підозрюваний раніше притягувався до кримінальної відповідальності за дрібні крадіжки та зберігання наркотиків. Потім виїхав на заробітки за кордон, але через відсутність роботи повернувся.

В Тернополі шукати роботу не хотів і саме через це в родині виникали постійні сварки. Під час останньої чоловік вихопив кишеньковий ніж і почав наносити ним удари своїй матері. За дружину заступився вітчим нападника і як результат – пасинок кілька разів вдарив ножем й його. Після злочину він втік, вискочивши через вікно.

Подружжя госпіталізували до лікарні. Стан чоловіка важкий. Тілесні ушкодження дружини медики кваліфікують, як середньої тяжкості. Нападника затримали у під’їзді. Він у скоєному зізнався. Чоловікові інкримінують частину 2 статті 15, пункт 1 частини 2 статті 115 ККУ – закінчений замах на умисне вбивство двох осіб.

Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.