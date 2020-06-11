На підприємстві Лановеччини незаконно зберігали 50 літрів забороненої речовини

П’ятдесят літрів сірчаної кислоти виявили на одному із заводів Лановеччини працівники управління протидії наркозлочинності в Тернопільській області.

За словами Михайла Димиди, до них звернулися із заявою керівники підприємства, аби поновити ліцензію на зберігання та використання прекурсорів. Термін попереднього документу завершився ще в 2018 році.

Аби отримати ліцензію, потрібно мати необхідні документи та дотримуватися умов зберігання. А це – грати, охорона та ведення обліку усіх небезпечних речовин.

Десятого червня в установу з перевіркою приїхали правоохоронці. Під час обстеження в одному з приміщень вони виявили п’ять поліетиленових каністр об’ємом 10 літрів з сірчаною кислотою.

Зберігати даний прекурсор товариство не мало права. Працівники поліції вилучили усю кислоту та встановлюють звідки та скільки її було на території підприємства.

Михайло Димида каже, що зберігати цю речовину без ліцензії заборонено, оскільки нема обліку та контролю. Дану сировину використовують не лише в промислових цілях, але й для виготовлення наркотиків.

Факт незаконного зберігання внесли до ЄРДР згідно статті 320 частина 1 ККУ – порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Триває слідство.