Тернопільського поліцейського відзначив Голова Нацполіції

Подяку від Голови Національної поліції України Ігоря Клименка отримав правоохоронець Тернополя. Відзнаку підлеглому вручив начальник Головного управління в Тернопільській області Олександр Богомол.

Нагороду за успішне й сумлінне виконання службового обов’язку, вагомий внесок у справу забезпечення охорони прав і свобод людини, підтримання публічної безпеки й порядку, високі особисті досягнення в службовій діяльності та професійні здобутки, забезпечення ефективного виконання завдань та функцій поліції отримав капітан поліції сектору криміналістичного забезпечення слідчого відділу Тернопільського відділу поліції Тарас Пиріжок.

19 травня він, перебуваючи в складі слідчо-оперативної групи, прибув на повідомлення – замах на вбивство. Підозрюваний, побачивши правоохоронців, метнув в капітана поліції ніж та поранив його. Незважаючи на ушкодження, правоохоронець, проявив сміливість й рішучість, самостійно обеззброївши й затримавши зловмисника.

Начальник ГУНП в Тернопільській області подякував підлеглому за службу та побажав йому подальшого кар’єрного зростання.