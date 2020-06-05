Поліцейські застерігають: зачиняйте вхідні двері та не залишайте ключі у легкодоступних місцях

Допоки пенсіонери з одного із сіл Зборівського району поралися на городі, в їхньому незачиненому будинку побував злодій. В результаті зі сховку зникло понад 6800 гривень.

Повідомлення про крадіжку з будинку надійшло до співробітників Зборівського відділення поліції 4 червня близько 18 год. від 72-річної пенсіонерки. З’ясувалося, потерпіла разом з чоловіком упродовж дня була на городі. Вже надвечір, зайшовши до будинку, виявили там безлад та крадіжку грошей. Невідомий без проблем потрапив до помешкання, адже господарі залишили вхідні двері відчиненими.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи щодо розкриття злочину та вкотре звертаються до краян пильнувати за своїм майном. Зачиняйте вхідні двері, навіть, коли пораєтеся по господарству та не залишайте ключі від домівок у легкодоступних місцях – під килимком, на підвіконні, чи ще де-небудь.

Про незнайомців, які завітали до вашого населеного пункту та пропонують будь-які послуги, товар варто негайно повідомити поліцейським, дільничному офіцеру чи сільському голові. Працівники поліції ретельно перевірять дану інформацію.