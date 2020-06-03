Від шести до десяти років за ґратами – ціна заробітку в 50 гривень

П’ятдесят гривень за одну закладку – саме стільки отримував чоловік, який розповсюджував наркотики у Тернополі. Незаконний підзаробіток двадцятидворічний житель обласного центру знайшов через інтернет-мережу. У Telegram він тривалий час купував наркотики, а коли продавці розмістили оголошення про пошук кур’єрів на території Тернополя – погодився на співпрацю.

За словами начальника управління протидії наркозлочинності в Тернопільській області Михайла Димиди, оперативники його підрозділу спільно з працівниками міського відділу поліції уже місяць відстежують осіб, які обписують будівлі інтернет-адресами, а також “закладчиків”. Найбільше надписів з’явилося в центрі міста.

- Другого червня працівники поліції, патрулюючи вулиці Тернополя, виявили чоловіка, який поводив себе неадекватно. Коли правоохоронці намагалися підійти до нього, він почав тікати. Але його наздогнали.

В ході проведення поверхневої перевірки в чоловіка виявили 37 готових закладок із амфетаміном, PVP та мирихуаною. Тернополянин зізнався, що придбав заборонені речовини через інтернет з метою подальшої реалізації.

- Того дня дана особа встигла вже розкласти у Тернополі 6 закладок. Їх усі виявили і вилучили працівники поліції.

На “чорному ринку” вилучений товар коштував би близько 20 тисяч гривень. “Бізнесмена” затримали згідно статті 208 КПК. Йому уже повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 ККУ. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Оперативники встановлюють інших осіб, причетних до незаконної торгівлі.