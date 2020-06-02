У Тернополі поліція та випадковий перехожий завадили чоловікові скоїти самогубство

Інформація про чоловіка, який ймовірно збирається скочити з мосту, неподалік Політехнічного університету, надійшла на лінію “102″ близько 16:00. На місце події виїжджала група реагування патрульної поліції.

За словами правоохоронців, коли вони під’їхали за вказаною адресою, то побачили двох чоловіків. Один був в стані алкогольного сп’яніння і поводився агресивно, а інший намагався його втримати і відмовити від небезпечного кроку.

Як стало відомо, стримував чоловіка випадковий перехожий. Поліцейські разом з очевидцем відвели невідомого від мосту та викликали швидку.

Під час розмови з’ясувалося, що чоловік, який планував скочити з мосту – житель Одеської області. Працює далекобійником, але уже три дні він перебуває на Тернопільщині.

Чоловік стверджує, що до самогубства його підштовхнула раптова смерть матері. Бригада екстреної допомоги доправила його у медзаклад. Життю й здоров’ю чоловіка нічого не загрожує.