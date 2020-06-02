Раніше судимого жителя Козівського району місцеві поліцейські затримали за вчинення крадіжки з магазину

34-річний зловмисник обікрав крамницю у селі Августівка, де сам мешкає. З торгового закладу виніс товару на майже три тисячі гривень та пів тисячі готівкою.

До співробітників Козівського відділення поліції із заявою звернувся приватний підприємець та повідомив, що хтось проник до його крамниці, що у селі Августівка. З прилавка зникли продукти харчування та інші товари на суму майже три тисячі гривень, а з каси – 550 гривень.

Було встановлено, до злочину причетний місцевий житель. 34-річний крадій уже неодноразово був судимий за майнові злочини. До чужої крамниці проник, пошкодивши замки вхідних дверей. Під час затримання в порядку статті 208 КПК поліцейські вилучили у зловмисника крадені гроші та частину поцуплених продуктів.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 3 статті 185 ККУ. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу.