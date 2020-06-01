Правоохоронці Тернопільщини розкрили дві крадіжки, які скоїли неповнолітній і раніше судимий чоловік

Про злочин на лінію “102″ повідомив тернополянин. Чоловік заявив, що до його підсобного приміщення, в період з 5 по 7 травня, виламавши двері, проникли невідомі.

Зловмисники викрали болгарку. У ході слідчо-оперативних заходів правоохоронці з’ясували, що до злочину причетний раніше судимий житель Тернополя. Електроінструмент зловмисник продав знайомому. Болгарку працівники тернопільського відділу поліції вилучили.

Про другу крадіжку, що трапилася 29 травня, повідомив власник магазину міста Почаїв. З торгового закладу невідомий, скориставшись відсутністю продавця, виніс електролобзик.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився неповнолітній житель Почаєва. Електроінструмент повернули власнику.

За обома фактами розпочато кримінальні провадження згідно до статті 185 Кримінального кодексу України.