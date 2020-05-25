За продаж інформації з обмеженим доступом кіберполіцейські викрили жителя Бучацького району

19-річний юнак розміщував оголошення про продаж баз даних підприємств та державних установ України тематичних групах в месенджері Telegram. Протиправну діяльність зловмисника припинили правоохоронці.

Під час моніторингу Інтернету поліцейські виявили оголошення з пропозиціями придбати електронні бази даних підприємств та установ, що містять ознаки інформації з обмеженим доступом.

Як розповів т.в.о. начальника відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Володимир Драбик, оперативні заходи із викриття зловмисника проводили співробітники кіберполіції у Тернопільській області спільно зі слідчими ГУНП в області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, із залученням працівників роти поліції особливого призначення.

У розповсюдженні заборонених відомостей правоохоронці викрили 19-річного жителя Бучацького району. Оплату від замовників зловмисник приймав через платіжну систему QIWI або на банківську картку. Вартість бази даних становила до півтори тисячі гривень.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання фігуранта, вилучили комп’ютерну техніку, яку направили на експертизу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років. Триває досудове розслідування.