Справу організованої злочинної групи, що займалася підробкою документів, слідчі Тернопільщини скерували до суду

У січні цього року співробітники Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно з працівниками Управління внутрішньої безпеки під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури викрили та припинили діяльність розгалуженої міжрегіональної злочинної групи, що займалася виготовленням та реалізацією підроблених документів та захисних голографічних елементів. На даний час матеріали кримінального провадження слідчі ГУНП в Тернопільській області скерували до суду.

У ході досудового розслідування було встановлено, що свою діяльність організатор злочинного угруповання – 23-річний житель Запорізької області розпочав у серпні 2019 року. У спільники взяв ще чотирьох осіб: свою землячку – 33-річну матір п’ятьох дітей, 24-річного жителя Миколаєва, 31-річного киянина та 26-річного жителя Івано-Франківщини.

Незаконний бізнес з виготовлення та реалізації підроблених документів та захисних голографічних елементів приносив чималі доходи зловмисникам. За посвідчення водіїв та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів ділки брали від п’яти до двадцяти тисяч гривень. Серед клієнтів були жителі Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської, Хмельницької, Київської, Миколаївської областей.

Дільницю з виготовлення підробок організатор злочинної групи розмістив у власному помешканні. Кожен з його спільників виковував свої ролі у протиправній діяльності. Приміром, житель Франківщини та киянин шукали потенційних клієнтів, 24-річний житель Миколаєва займався обробкою фотографій та друком документів, допомагала йому у цьому єдина жінка у зграї. Також серед обов’язків багатодітної матері була відправка підробок замовникам через Нову пошту.

У ході досудового розслідування було проведено 15 санкціонованих обшуків та 16 оглядів на території Івано-Франківської, Запорізької, Одеської, Миколаївської областей та м. Києва, за результатами яких в учасників групи вилучено обладнання для виготовлення підроблених документів, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, велику кількість стрічок та плівок із голографічними захисними елементами, банківські картки, грошові кошти, чорнову бухгалтерію.

Організаторові та чотирьом учасникам злочинного угруповання оголошено підозри за ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.2 ст.199 Кримінального кодексу України. Долю зловмисників вирішить суд.