Чергову спецоперацію провели співробітники управління стратегічних розслідувань спільно з оперативниками ГУНП Тернопільщини

Підпал автомобіля у Тернополі за гарячими слідами розкрили оперативники Тернопільської області. Тринадцятого травня близько четвертої ранку в обласному центрі невідомі підпалили іномарку Nissan Qashqai, припарковану в одному із дворів на проспекті Степана Бандери. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, експерти та інші фахівці. Збитки власник автомобіля оцінив в 379 тисяч гривень. Даний злочин, каже начальник УСР Василь Джиджора, віднесли до категорії “тяжких” і саме від оперативності слідчих залежало його розкриття.

- Розуміючи, що до даного злочину залучена не одна особа, вживалися заходи для встановлення даних осіб ну і відповідно притягнення їх до кримінальної відповідальності. Проведено просто колосальну роботу для того, щоб встановити усіх причетних до даного злочину.

Василь Джиджора повідомив, що в ході розслідування проводилися негласні слідчі дії, опитувалися сусіди, очевидці та знайомі потерпілого. Опрацьовували оперативники і відео з камер спостережень. Усе це проводилося під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури. Доказової бази вистачило, аби довести причетність до підпалу кількох осіб.

- Було проведено тринадцять одночасних обшуків за місцем проживання фігурантів, ймовірно причетних до злочину та інших володінь, до яких вони мають доступ. Ми вилучили два автомобіля, які використовувалися для скоєння даного правопорушення, залишки пального, яким підпалювали авто, рукавиці, планшети, мобільні телефони, зброю, набої до неї.

Оперативники встановили особи двох чоловіків, причетних до підпалу. Це – тернополяни. Обидвоє професійно займаються боксом. Чоловіки після злочину переховувалися. Один на території Тернопільського району, а інший виїхав у сусідню область.

- На даний час двом виконавцям повідомили про підозру за частиною 2 статті 28 ККУ та частиною 2 статті 194 ККУ – умисне знищення чужого майна шляхом підпалу. Одному із підозрюваних Тернопільський міськрайонний суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Питання щодо іншого учасника вирішується

Співробітники управління стратегічних розслідувань встановлюють місце перебування і інших осіб, причетних до даного злочину.