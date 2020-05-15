Підозрюваного у серії майнових злочинів жителя Тернопільського району взяли під варту

Оперативники Тернопільського відділу поліції, працюючи над встановленням особи та пошуком зловмисника, причетного до пограбування, вийшли на серійника майнових злочинів. 36-річний житель одного з сіл Тернопільського району виявився причетний ще й до шахрайств та крадіжок. Сьогодні зловмисникові обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Невідомого чоловіка, що кинувся тікати з викраденими електроінструментами, помітили власники гаражів одного з кооперативів, що в обласному центрі. Тоді зловмисникові вдалося скритися, проте не надовго. За фактом пограбування було розпочато кримінальне провадження, а розшуківці встановили особу лиходія – ним виявився 36-річний житель Тернопільського району.

У ході оперативних заходів стало відомо, що підозрюваний причетний ще щонайменше до трьох злочинів, від яких потерпів 63-річний тернополянин. Зі слів чоловіка, він візуально був знайомий з кривдником, тому, коли той попросив позичити йому електроінструменти для проведення ремонтних робіт – не відмовив. Зловмисник двічі приходив на позички, й одразу чуже майно відносив до ломбарду. Через деякий час, вчергове навідавшись до квартири жертви, лиходій помітив дорогий фотоапарат. Щойно випала нагода – поцупив його і теж здав до ломбарду. Загалом вартість втраченого – понад п’ятдесят тисяч гривень.

Розшуківці перевіряють зловмисника на причетність до вчинення інших протиправних діянь. Триває досудове розслідування, розпочате одразу за трьома статтями Кримінального кодексу.