Людські рештки розкопали на Теребовлянщині

Кістки біля приватного господарства виявили жителі села Соснів. Господарі обробляли землю, коли помітили людські рештки. Про знахідку вони повідомили на лінію “102″.

На місце “розкопки” виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, людський скелет лежить у землі ще з часів Великої вітчизняної війни.

Знахідку передали на експертизу, яка й встановить стать, вік, причини та період смерті й скільки років вони пролежали у ґрунті.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 115 ККУ.