Двоє жителів Гусятинського району постануть перед судом за вчинення домашнього насильства

Співробітники Гусятинського відділення поліції скерували до суду обвинувальні акти щодо двох жителів району, які систематично вчиняли насильницькі дії у своїх родинах.

Від жителя села Крогулець потерпала його колишня дружина. Подружжя хоча й розлучилося, проте продовжувало мешкати під одним дахом. Чоловік, перебуваючи напідпитку, влаштовував сварки та погрожував жінці та її матері. Скарги на кривдника неодноразово надходили до поліцейських від його ексдружини. На чоловіка правоохоронці декілька разів складали адмінпротоколи. Цього ж разу за вчинення систематичного домашнього насильства щодо нього розпочали кримінальне провадження за статтею 126-1 ККУ.

Перед судом постане й 44-річний житель села Чабарівка. Чоловік неодноразово чинив фізичний та психологічний тиск щодо своєї колишньої дружини.

Правоохоронці завершили розслідування кримінальних проваджень. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, яку інкримінують жителям району, передбачає до двох років позбавлення волі.