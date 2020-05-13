Раніше судимий тернополянин викрав мобільний телефон у продавчині магазину

Із заявою про крадіжку до співробітників Тернопільського відділу поліції звернулася 55-річна жителька обласного центру.

З крамниці, де вона працює, викрали мобільний телефон вартістю майже три тисячі гривень.

Швидко встановити особу зловмисника оперативникам вдалося за допомогою камери відеоспостереження. Причетним до протиправного виявився неодноразово судимий 39-річний тернополянин.

З’ясувалося, зловмисник, зайшовши до крамниці, помітив на прилавку залишений без нагляду мобільний. Непомітно заховав його до кишені та вийшов з торгового закладу.

Речовий доказ поліцейські вилучили у тернополянина. Його дії слідчі кваліфікують за статтею 185 ККУ – крадіжка. Триває досудове розслідування.