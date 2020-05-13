Особу чоловіка, який наприкінці 2019 року обікрав магазин, встановили правоохоронці

Про крадіжку товару з магазину в селі Буцнів надійшло повідомлення на лінію “102″ ще в грудні 2019. Потерпілий повідомив, що невідомі вночі проникли в торгове приміщення, виламавши двері.

Із магазину викрали сигарети та гроші. Суму збитків потерпілий оцінив в 57 тисяч гривень.

У ході проведених слідчо-розшукових заходів оперативники Тернопільського відділу поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше неодноразово судимий за майнові злочини житель Тернополя, 1973 року народження. Чоловік у скоєному зізнався.

Триває слідство згідно статті 185 частина 3 ККУ.