Тернопільські поліцейські притягнули до адмінвідповідальності місцевого жителя, який пошкодив пам’ятний монумент та фасад церкви 

Порушника поліцейські встановили одразу після вчинення ним хуліганських дій. Стосовно нього правоохоронці склали протоколи одразу за трьома статями Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як розповів заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Михайло Білецький, 9 травня близько 3 години ночі під час патрулювання у Тернополі в Старому парку співробітники міського відділу поліції помітили компанію з п’яти молодих чоловіків.

Правоохоронці встановили їх особи – усі жителі Тернополя, віком від 20 до 26 років.

Поліцейські запросили молодиків до Тернопільського міського відділу поліції. В одного із хлопців виявили п’ятилітрове відро, частково наповнене червоною фарбою.

Він зізнався, що розмалював фасад меморіального комплексу «Вічний вогонь» у Старому парку, а також розписав ворота та фасад Української православної церкви Віри, Надії, Любові і матері їх Софії, що знаходиться на вул. Коновальця, 1. Порушник стверджує, що хуліганські дії вчиняв один.

Зловмисником виявився 26-річний житель Тернополя. Хлопець ніде не працює та не навчається. Стосовно нього поліцейські склали протоколи за трьома статтями КУпАП: ст. 173 (дрібне хуліганство), ст. 152 (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів) та ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей).

Також вирішується питання про притягнення до адмінвідповідальності за статтею 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей) інших учасників компанії, яку виявили поліцейські у Старому парку.