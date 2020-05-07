В результаті зіткнення в Озерній спалахнув автомобіль

Про палаючий транспортний засіб в селі Озерна Зборівського району надійшло повідомлення у місцеву пожежну службу та в поліцію. На місце пригоди виїжджали правоохоронці.

За попередніми даними, близько 7:30 водій автомобіля ВАЗ зупинився на регульованому пішохідному переході. Позаду їхала вантажівка ТАТА. Її кермувальник не встиг вчасно загальмувати і врізався в задню частину легкового авто.

В результаті удару ВАЗ спалахнув. Одна з попередніх причин – вибух газового балону, який лежав у багажнику.

Водій легкового автомобіля отримав легкі тілесні ушкодження. У нього медики констатували забій бороди та гіпертонічний криз.

Причини автопригоди встановлюють слідчі.