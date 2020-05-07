Чоловік обікрав будинок, перебуваючи під цілодобовим домашнім арештом

Близько другої години, в ніч з 5 на 6 травня, в будинок жителя Скалата проникло четверо невідомих. Про це на лінію “102″ повідомив господар оселі. Чоловік заявив, що зловмисники винесли з будинку документи та цінні речі. Суму збитків оцінив в три тисячі гривень.

Потерпілий розповів, що в будинку тривають ремонтні роботи і в ньому рідко хто ночує. Проте в ніч, коли трапився злочин, господар залишився у будинку. Вночі почув шум, а коли побачив сторонніх осіб в кімнаті, злякався та сховався. Злодії, взявши цінні речі, за деякий час покинули приміщення, а потерпілий викликав поліцію.

У ході перевірки стало відомо, що до злочину причетний місцевий житель. Чоловік неодноразово судимий за майнові злочини та хуліганства. Ще донедавна житель Скалата, 1982 року народження, перебував під вартою.

У 2017 році до суду пішло кримінальне провадження згідно статті 121 частина 2 ККУ – Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Підозрюваний побив дружину, яка в результаті отриманих травм померла. Після злочину скалатчанина взяли під варту. Проте суд змінив запобіжний захід, обравши йому цілодобовий домашній арешт.

Після останньої крадіжки, “за гарячими слідами” оперативники встановили місце перебування підозрюваного. При ньому були й речі, викрадені з будинку. Його затримали згідно статті 208 КПК.

Чоловікові оголосили підозру за статтею 185 частина 3 ККУ. Вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. Встановлюють оперативники і спільників, які допомагали обкрадати будинок. Триває слідство.