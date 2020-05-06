Правоохоронці Тернопільщини викрили конопляну теплицю в гаражі

Міні-теплицю в гаражі облаштував житель Теребовлі. Вирощував чоловік у ній рослини коноплі. Заборонене городництво виявили працівники Теребовлянського відділу поліції.

За словами очільника відділу Андрія Купчака, до помешкання чоловіка правоохоронці прийшли із санкціонованим обшуком, оскільки він проходив.

Саме під час перевірки оперативники й виявили гаражну теплицю. В приміщенні теребовлянець обладнав систему тепло- та гідроізоляції, встановив спеціальні лампи, підігрівач та термометри, аби створити сприятливий клімат для вирощування коноплі. У ході обшуку поліцейські вилучили 12 невеличких кущів та п’ять дорослих рослин. Окрім цього, були в чоловіка уже й висушені листя.

Він зізнався, що купив насіння та висадив його для власного використання. Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 310 ККУ – Посів або вирощування снодійного маку чи конопель.

Усі рослини правоохоронці вилучили та передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Триває слідство.