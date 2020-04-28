Оперативники розшукали авто та затримали озброєного зловмисника

Розшукати крадений автомобіль та затримати озброєного зловмисника оперативникам Тернопільщини вдалося завдяки системі відеоспостереження. До співробітників Тернопільського відділу поліції звернувся житель обласного центру і повідомив про викрадення автомобіля. Машина була припаркована на території підприємства, де немає охорони.

Як розповів заступник начальника управління-начальник ситуаційного відділу УОАЗОР ГУНП в Тернопільській області Роман Бовсуновський, за допомогою системи відеоспостереження було встановлено маршрут руху викраденого автомобіля, відтак організовано заходи щодо його блокування та затримання. За допомогою системи відеоспостереження було встановлено маршрут руху викраденого автомобіля, відтак поліцейські організували заходи щодо його блокування та затримання.

- Дали результат камери спостереження, встановлені Тернопільською міською радою та Байковецькою громадою – і це допомогло нам швидко розкрити злочин.

Зловмисників поліцейські зупинили на території Підволочиського району.

Зі слів начальника Тернопільського відділу поліції Сергія Осадці, в салоні викраденого авто перебувало четверо молодих осіб. Одного з них – 26-річного жителя села Малий Ходачків поліцейські безпосередньо підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом. Вирішується питання про оголошення йому підозри за частиною 1 статті 289 ККУ та обрання запобіжного заходу.

Ще один з четвірки, 24-річний житель Гусятинщини, під час затримання намагався викинути у сміття предмет, схожий на гранату РГД-5. Речовий доказ вилучили та направили на експертизу. Зловмисника затримали згідно статті 208 КПК. До слова, він раніше судимий за майнові злочини. Тепер йому інкримінують частину 1 статті 263 ККУ.

Ще двох осіб, котрі на даний час проходять у кримінальному провадженні як свідки, поліцейські перевіряють на причетність до вчинення злочинів.

Досудове розслідування триває.