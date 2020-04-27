На в’їздах в Кременецький район встановили контрольно-пропускні пункти

Додаткові заходи безпеки з метою запобігання поширення коронавірусної хвороби вживають на Кременеччині. Рішення ухвалила у неділю, 26 квітня, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Кременецької РДА.

Така ситуація пов’язана зі збільшенням випадків захворювання на COVID-19 не лише в Почаєві, а й в різних населених пунктах району. У зв’язку з цим прийняли рішення про припинення роботи карантинних постів у місті Почаїв. Натомість, облаштували два контрольно-пропускних пункти на в’їздах в Кременецький район.

Пости встановили на дорозі Н-02 зі сторони Радивилівського району та на дорозі М-19 зі сторони Дубенського району Рівненської області.

На них цілодобово нестимуть службу працівники поліції. Основне завдання – проведення профілактично- роз’яснювальної роботи серед учасників дорожнього руху щодо важливості дотримання всіх карантинних обмежень. Правоохоронці також перевірятимуть документи та з’ясовуватимуть причину приїзду, здійснюватимуть температурний скринінг громадянам.

Поліцейські закликають мешканців району дотримуватися правил карантину, щоб не допустити масового інфікування коронавірусом.