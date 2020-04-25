Поліцейські встановлюють обставини смерті 39-річного тернополянина

24 квітня близько 18.40 до Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків міської лікарні № 3 про те, що в палаті покінчив жителя самогубством 39-річний житель обласного центру.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що чоловік 16 квітня повернувся з Польщі, а з 20 квітня на виконання пункту 5 Постанови Кабміну №211 від 11.03.2020 року перебував на обсервації в міській лікарні №3.

На виконання доручення голови ОДА № 33/01.02-03 від 17 квітня 2020 року та розпорядження міського голови №107 від 17.04. 2020 «Про забезпечення заходів щодо госпіталізації осіб, які здійснили перетин державного кордону» в обласному центрі були створені мобільні робочі групи для забезпечення заходів щодо госпіталізації осіб, які здійснили перетин державного кордону, із залученням представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, медичних працівників, працівників Національної поліції України.

Тернополянин під час спілкування з представниками мобільної групи погодився з проходженням обов’язкової обсервації та поводив себе спокійно, безконфліктно при госпіталізації до медичного закладу.

Обставини та причини смерті чоловіка встановлюють правоохоронці.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією “самогубство”.