Борщівські поліцейські відкрили кримінальне провадження щодо жителя району за вчинення домашнього насильства

Правоохоронці неодноразово притягували 47-річного жителя району до адмінвідповідальності за вчинення насильства в сім’ї.

Та попри це чоловік продовжував кривдити свою цивільну дружину та чинити фізичний та психологічний тиск на неї.

До співробітників Борщівського відділення поліції за допомогою звернулася 36-річна мешканка одного з сіл району. Жінка скаржилася на свого співмешканця, який у стані алкогольного сп’яніння систематично влаштовує конфлікти та погрожує їй розправою.

З’ясувалося, на цивільного чоловіка заявниці правоохоронці вже декілька разів складали протоколи за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Він перебував на профілактичному обліку. Та, не зважаючи на заходи адмінвпливу, чоловік не змінив своєї поведінки.

Щодо 47-річного кривдника слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до двох років позбавлення волі.

Так ситуації непоодинокі.

Часто жертви насилля через різні обставини замовчують такі факти і не звертаються за допомогою. Аби запобігти таким випадкам в умовах карантину, співробітники поліції спільно з відповідними службами розробили план організаційних та практичних заходів взаємодії.

Також поліцейські розклеюють в громадських місцях, адмінбудівлях та об’єктах торгівлі листівки, аби громадяни знали як захиститись в умовах карантину від домашнього насильства.

На плакаті детально описано як діяти, якщо є ризик стати жертвою насильства та куди звертатися за допомогою.