Поліцейські обмежують рух транспорту на територію Почаєва

В місті Почаїв Кременецького району, де зафіксовано спалахи поширення коронавірусу, встановлено обмеження руху транспортних засобів.

Таке рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Кременецької РДА.

На в’їздах у Почаїв облаштовані чотири карантинні пости. На них цілодобово несуть службу поліцейські, рятувальники, військовослужбовці Кременецького військового комісаріату.

Вони стежать за дотриманням карантинних обмежень, з’ясовують маршрут та мету поїздки людей, роблять температурний скринінг, проводять роз’яснювальну роботу, якщо потрібно – здійснюють санітарну обробку транспорту.

Такі заходи вживаються, аби не допустити подальше розповсюдження небезпечної інфекції.

Роботу карантинних постів перевірив у вівторок, 21 квітня, начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол.

- Заїжджати у місто чи виїжджати з нього дозволено лише медикам, працівникам соціальних служб та людям, які забезпечують населений пункт продовольством, лікарськими засобами та спецтранспорту.

З 21 квітня Почаївську Свято-Успенська лавру закрили на карантин.

Поліцейські звертаються до мешканців Почаєва дотримуватися обмежувальних заходів та без потреби не виходити з дому.