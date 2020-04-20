Тернопільські слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо листоноші, яка привласнила понад 24 тисячі гривень

На лаві підсудних опинилася 52-річна мешканка Борщівського району – колишня працівниця одного із сільських поштових відділень. Її обвинувачують у привласненні коштів шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

В ході досудового розслідування було встановлено, що жінка, працюючи листоношою, отримувала у відділенні поштового зв’язку гроші, призначені для виплати субсидій та пенсій місцевим жителям. Проте кошти до адресатів не доходили. Працівниця підробляла підписи людей у платіжних відомостях та забирала собі їхню готівку.

Незаконні дії листоноші викрили співробітники Борщівського відділення поліції після звернення чоловіка, який не отримав своєї пенсії.

З’ясувалося, працівниця поштового відділення вчиняла афери з соцвиплатами неодноразово упродовж лютого цього року. Загалом їй вдалося привласнити більше 24 тисяч гривень.

Слідчі оголосили жительці Борщівського району підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 191 (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні) та частинами 3, 4 статті 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Під час розслідування жінка добровільно повернула всі незаконно привласнені кошти.

На даний час досудове розслідування завершено, слідчі скерували обвинувальний акт до суду. Крапку у справі поставить Феміда.