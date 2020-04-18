Хай радість Великодня розвіє всі тривоги 

Дорогі краяни, ми на порозі найвеличнішого та найсвітлішого християнського свята Воскресіння Господнього.

Цьогоріч воно є особливим і, насамперед, тому, що маємо в цей час думати не лише про себе, а й про ближнього, проявити свідомість, покору та послушність, бути відповідальними.

Усі ми віримо, що страшна недуга, яка забирає сотні тисяч життів по всій планеті, буде подолана. Але віри замало. До цієї боротьби зобов’язаний долучитися кожен зокрема.

Тому ще раз прошу вас: зустріньте Пасху в своїх домівках, не виходьте без потреби на вулицю, збережіть своє здоров’я та життя, дайте на це шанс ближньому!

Щирі слова подяки та побажання міцного здоров’я хочу адресувати всім, хто в силу своїх професійних обов’язків не може сьогодні перебувати вдома. Серед них – працівники лікувальних, соціальних, комунальних, торгових закладів, фінустанов, а також ми – поліцейські.

Кожен по-своєму оцінює нашу роботу, але запевняю, ми робимо усе, аби у вас у житті було ще багато свят.

Зустріньмо цей Великодень серцями, наповненими любов’ю, і це буде найпрекрасніший вияв нашого християнського покликання, і тоді на вшанування звичаїв та традицій у нас ще буде багато шансів.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

З повагою

Олександр Богомол,

начальник ГУНП в Тернопільській області, генерал поліції

