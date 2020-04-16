Зі священниками собору, котрі допустили скупчення людей, поліцейські провели профілактичну бесіду

Правоохоронці миттєво відреагували на відео, розміщене в соціальних мережах, на якому видно, як біля дверей собору обласному центрі люди скупчилися в черзі, аби причаститися.

Зі священниками поліцейські провели профілактичну бесіду, нагадавши про заходи безпеки та попередивши про відповідальність за порушення карантинних обмежень.

Священнослужителі відреагували на зауваження та зупинили проведення обряду, який може сприяти розповсюдженню інфекціії. Також запевнили , що дезинфікували ложку з якої причащали вірних.

Дана подія була внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень та подій. Проводиться перевірка.

Нагадаємо, за недотримання умов карантину передбачена як адміністративна так і кримінальна відповідальність. Тому дотримуйтесь вимог та бережіть своє здоров’я.