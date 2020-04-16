У Підволочиському районі виявили дві гранати, а на Кременеччині – набої

Повідомлення про виявлені небезпечні предмети надійшло 15 квітня до співробітників Підволочиського відділу поліції від старости села Турівка.

Під час проведення земляних робіт на території даного населеного пункту робочі знайшли два боєприпаси. З’ясувалося – це ручні гранати РГД-33 часів Другої світової війни.

Правоохоронці обмежили доступ до місця події та викликали вибухотехніків для знешкодження небезпечних предметів.

А у Кременці місцевий житель приніс до місцевого відділу поліції понад сотню набоїв. Зі слів чоловіка, небезпечні предмети він знайшов. Вилучені боєприпаси направили на експертизу для подальшого дослідження.

Поліцейські вкотре застерігають жителів області: у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів у жодному разі не варто їх торкатись, брати до рук чи переносити. Слід негайно повідомити про знахідку за номером «102».