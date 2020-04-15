Тернопільські оперативники розшукали зловмисника і повернули потерпілій крадене

До співробітників Тернопільського відділу поліції звернулася жителька обласного центру із заявою про крадіжку. Її велосипед, що стояв у під’їзді будинку, зник серед білого дня.

Оперативними заходами розшуківцям вдалося встановити, що до крадіжки причетний 36-річний сусід потерпілої. Чоловік мешкає в тому ж будинку, орендуючи квартиру.

Зловмисник у скоєному зізнався. Розповів, що вчинив протиправне, будучи у стані алкогольного сп’яніння. Крадений двоколісник спочатку затягнув до помешкання, а вночі відніс до гаража. Думав, знайдеться покупець – реалізує. Та збагатитися за рахунок чужого майна завадили поліцейські.

Зловмиснику інкримінують частину 1 статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування.

До жителів області поліцейські звертаються з проханням дбати про безпеку власного майна.

Пам’ятайте, сходові клітки, сушильні приміщення – не найбезпечніше місце для зберігання ваших двоколісників. Краще паркувати велотранспорт в гаражі або ж у квартирі.