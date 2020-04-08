Теребовлянські поліцейські склали три адмінпротоколи за порушення правил карантину

До адміністративної відповідальності притягнуто двох приватних підприємців, котрі пропри заборону продовжували торгувати, а також жителя одного із сіл району, котрий порушив умови самоізоляції.

Як розповів начальник Теребовлянського відділу поліції Сергій Осадця, співробітники поліції стежать за дотриманням жителями району карантинних обмежень. Основне завдання – це проведення профілактичної роботи з населенням.

- Наші працівники проводять бесіди з людьми, наголошують на важливості виконувати умови обмежувальних заходів, роз’яснюють відповідальність за порушення. Районом їздить поліцейська автівка і через гучномовець правоохоронці закликають краян дотримуватися карантину, – розповідає Сергій Осадця.

Якщо ж такі превентивні заходи не допомагають і люди продовжують нехтувати законом, поліцейські притягують їх до адмінвідповідальності.

Протокол за статтею 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП склали стосовно підприємця з райцентру. Правоохоронці зафіксували, як чоловік, незважаючи на заборону, продовжував торгувати будівельними матеріалами. Поліцейські провели з ним бесіду та попередили про порушення закону. Та це не допомогло. Коли правоохоронці вдруге навідалися, магазин був відчинений.

До адмінвідповідальності притягнуто ще одну підприємницю з Теребовлі, котра в магазині продавала аксесуари.

Також поліцейські задокументували факт порушення умов самоізоляції жителем одного із сіл району, котрий нещодавно повернувся з-закордону. Чоловік мав два тижні перебувати вдома, а натомість розгулював селом. Поліцейські також раніше під час перевірок виявляли його відсутнім за місцем проживання. З порушником проводили профілактичні бесіди, проте чоловік продовжував ігнорувати правила карантину. Поліцейські склали на нього адмінпротокол.

Поліцейські зібрали адміністративні матеріали стосовно порушників та направили до суду.