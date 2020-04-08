468×60
468×60

Теребовлянські поліцейські склали три адмінпротоколи за порушення правил карантину

Категорія: Кримінал

policiaДо адміністративної відповідальності притягнуто двох приватних підприємців, котрі пропри заборону продовжували торгувати, а також жителя одного із сіл району, котрий порушив умови самоізоляції.

Як розповів начальник Теребовлянського відділу поліції Сергій Осадця, співробітники поліції стежать за дотриманням жителями району карантинних обмежень. Основне завдання – це проведення профілактичної роботи з населенням.

- Наші працівники проводять бесіди з людьми, наголошують на важливості виконувати умови обмежувальних заходів, роз’яснюють відповідальність за порушення. Районом їздить поліцейська автівка і через гучномовець правоохоронці закликають краян дотримуватися карантину, – розповідає Сергій Осадця.
Якщо ж такі превентивні заходи не допомагають і люди продовжують нехтувати законом, поліцейські притягують їх до адмінвідповідальності.

Протокол за статтею 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП склали стосовно підприємця з райцентру. Правоохоронці зафіксували, як чоловік, незважаючи на заборону, продовжував торгувати будівельними матеріалами. Поліцейські провели з ним бесіду та попередили про порушення закону. Та це не допомогло. Коли правоохоронці вдруге навідалися, магазин був відчинений.

До адмінвідповідальності притягнуто ще одну підприємницю з Теребовлі, котра в магазині продавала аксесуари.

Також поліцейські задокументували факт порушення умов самоізоляції жителем одного із сіл району, котрий нещодавно повернувся з-закордону. Чоловік мав два тижні перебувати вдома, а натомість розгулював селом. Поліцейські також раніше під час перевірок виявляли його відсутнім за місцем проживання. З порушником проводили профілактичні бесіди, проте чоловік продовжував ігнорувати правила карантину. Поліцейські склали на нього адмінпротокол.

Поліцейські зібрали адміністративні матеріали стосовно порушників та направили до суду.

Схожі статті

Залишити коментар

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *