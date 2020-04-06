За порушення правил карантину житель Тернопільщини заплатить 17 тисяч гривень штрафу

Таку суму доведеться сплатити жителю Підволочиського району за те, що нехтував встановленими карантинними обмеженнями та перебував у громадському місці без вдягнутих засобів індивідуального захисту.

Факт вчиненого ним порушення зафіксували поліцейські.

Під час патрулювання на залізничному вокзалі Підволочиська правоохоронці помітили чоловіка, який перебував без маски.

Правоохоронці зробили зауваження йому та провели з ним профілактичну бесіду щодо посилення карантинних правил. Проте краянин поводився зухвало та продовжував нехтувати встановленими обмеженнями.

Щодо порушника поліцейські склали адмінпротокол за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил щодо карантину людей).

Матеріали адмінпорушення правоохоронці направили до суду, який відразу ж розглянув їх і присудив мешканцю Підволочиського району сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень.