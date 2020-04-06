Тернополянин напідпитку пошкодив два автомобілі сусідів

Кримінальне провадження за фактом вчинення хуліганських дій (частина 1 статті 296 ККУ)розпочали співробітники Тернопільського відділу поліції щодо 28-річного жителя обласного центру.

Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вночі цеглою пошкодив два транспортні засоби.

Повідомлення про вчинення хуліганських дій надійшло до співробітників Тернопільського відділу поліції від 28-річного тернополянина.

Він розповів, що сусід грубо порушує громадський порядок та пошкодив його автомобіль марки «Ауді» та ще один позашляховик.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що 28-річний тернополянин цеглою наніс удари по двох транспортних засобах, які були припарковані в дворі багатоповерхівки, де він мешкає.

Свого вчинку дебошир пояснити не зміг, адже перебував напідпитку.

Сума завданих збитків встановлюється. Триває досудове розслідування. Згідно санкції статті, яку інкримінують тернополянину, за такі дії йому може загрожувати штраф або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.