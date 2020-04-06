Правоохоронці Тернопільщини стежать за дотриманням карантинних обмежень

Температурний скринінг учасників дорожнього руху та профілактично-роз’яснювальна робота з громадянами щодо важливості дотримання картину – такі заходи запроваджено на усіх карантинних постах в області. Службу на них несуть співробітники поліції спільно з медиками та рятувальниками.

Загалом на території краю встановлено 12 карантинних постів, чотири з яких облаштовані на в’їздах в обласний центр. Працівники поліції не блокують, не обмежують та не перешкоджають руху транспорту. В’їзд та виїзд з міста не заборонений.

На карантинних постах лікарі та поліцейські безконтактно вимірюють температуру учасникам дорожнього руху.

Якщо температура до 38 градусів людину скеровують до сімейного лікаря, якщо вище викликають екстрену бригаду швидкої допомоги. Усі факти підвищеної температури медики фіксують в журналі і в кінці кожної зміни передають у лікарню.

Працівники поліції проводять з водіями та пасажирами профілактично-роз’яснювальну роботу щодо важливості дотримання карантину. Крім того, поліцейські виконують свої повсякденні превентивні завдання та контролюють безпеку дорожнього руху.

За дотриманням посилених карантинних правил, які почали діяти з 6 квітня, в обласному центрі стежать піші поліцейські патрулі.

Серед основних заборон: перебування в громадських місцях без надітої маски або респіратора; переміщення групою більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності й супроводу дітей; перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу дорослих; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності; відвідування спортивних і дитячих майданчиків.

У разі виявлення осіб, які будуть ігнорувати вимоги щодо дотримання карантинних обмежень, поліцейські вживатимуть заходи адміністративного впливу. Штраф за такі порушення складає від 17 до 34 тисяч гривень. Загалом від початку карантину тернопільські поліцейські склали 30 адміністративних протоколів за недотримання обмежувальних заходів.

Правоохоронці Тернопільщини продовжують нести службу в посиленому режимі та закликають громадян дотримуватися умов карантину.