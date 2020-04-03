Завжди на варті правосуддя!

Україна, як незалежна європейська держава, прагне стати правовою країною, а тому активно працює над вдосконаленням та розробкою нових законів, що визначають норми, правила діяльності, поведінку людей, регулюють суспільні відносини, забезпечують нормальне функціонування та розвиток суспільства.

Важливою складовою у розвитку України стало створення в квітні 2019 року Служби судової охорони, обов’язком якої є забезпечення захисту здоров’я та життя суддів, їх сімей та учасників судового процесу. Адже, судова влада, від діяльності якої залежить збереження у суспільстві стабільності, повинна знати, що вона у безпеці.

На Тернопільщині ця служба існує не так давно, але здобутками уже може пишатися, – стверджує начальник територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області Едуард Кольцов.

- Це єдина в світі служба судової охорони, яка належить до судової гілки влади. На Тернопільщині ми почали роботу наприкінці жовтня. За цей невеличкий період ми створили досить потужний колектив, в якому зараз більше сотні людей. Ми взяли під охорону 10 судових установ Тернополя та області.

Створення Служби судової охорони припало на важкий період розвитку держави – в час, коли країна перебуває у війні на Сході та вживає максимум зусиль щодо подолання пандемії covid-19.

- В першу чергу ми беремо людей, які пройшли службу в Збройних силах, в Національній поліції, в Нацгвардуї, бо ці люди вже підготовлені і готові одразу забезпечувати порядок в судах, – каже Едуард Кольцов.

Анна Мандзій прийшла в судову охорону з державної служби. В минулому вона працювала юристом, а сьогодні жінка – контролер взводу охорони територіального управління Служби судової охорони. Форму одягнула лише після проходження всіх етапів конкурсу. Каже, було важко, але вона впоралася.

- В мої обов’язки входить підтримування громадського порядку в судах, а також учасників судового процесу.

Лише за три місяці цього року представники судової охорони забезпечили громадський порядок у 11 226 судових засіданнях, в пропускному режимі до судових установ оглянули близько 36 тисяч відвідувачів, в яких виявили 326 заборонених предметів.

Серед них – 25 пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовою кулею, 217 ножів та інших колючо-ріжучих предметів, а також 74 балончики, споряджених речовиною сльозогінної та дратівливої дії.

З роти спеціального призначення “Тернопіль” в службу судової охорони перейшов Тарас Гриниха. За плечима чоловіка не одне відрядження на схід України.

- Робота дещо відмінна, але навики, здобуті в поліції, мені знадобилися. В поліції доводилося працювати не лише в межах області, але й по державі. Тут дещо спокійніша, але ми в приміщенні суду повинні забезпечити правопорядок, захистити учасників судового процесу.

Завдяки професійним діям співробітників територіального управління Служби судової охорони області недопущено порушень громадського порядку в установах системи правосуддя, в тому числі і при розгляді резонансних судових справ. 4 квітня 2020 року службі виповнився рік. Зі святом колег привітав очільник служби в Тернопільській області Едуард Кольцов.

- Рік натхнення, праці, нових здобутків та розвитку! У порівнянні з віком людини – ми навчилися уже ходити та міцно стояти на ногах. У цей день професійного свята, колегам, хочеться побажати натхнення та наснаги у роботі, родинам міцного здоров’я, невичерпного оптимізму, мирного неба над головою та нових досягнень у справах служіння Україні!