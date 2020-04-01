У Тернополі оперативники затримали двох чоловіків, які вимагали гроші у місцевого підприємця

На Тернопільщині фізичною розправою та знищенням майна погрожували зловмисники місцевому підприємцю. Двоє чоловіків вимагали у тернополянина 200 000 гривень за начебто борги перед ними. У випадку відмови погрожували страшною помстою.

Співробітники Служби безпеки України спільно зі слідчим відділом ГУНП та бійцями спецпідрозділу КОРД, під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області викрили зловмисників у момент зустрічі з підприємцем.

Правоохоронці затримали підозрюваних згідно статті 208КПК на одній із вулиць обласного центру під час передачі частини обумовленої суми в розмірі 3500 доларів США.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України – Вимагання. Вирішується питання про оголошення чоловікам підозри та обрання міри запобіжного заходу. Триває слідство.