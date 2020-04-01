Позбавлення волі від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна загрожує організатору наркобізнесу в Тернополі

Організатору наркобізнесу в Тернополі шляом “закладок” оголосили підозру. Чоловікові інкримінують статтю 307 частина 3 ККУ – незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, у особливо великих розмірах, вчинене повторно організованою групо осіб.

У ході досудового розслідування стало відомо, що підозрюваний ще у 2018 році створив віртуальний наркомагазин. Через інтернет-канал Telegram він реалізовував марихуану, амфетамін, метамфетамін, МДА, PVP та нові психотропні речовини – НПР.

Товар, а також магніти, ваги, поліетиленові пакетики на застібку, клейкі стрічки замовляв гуртовими партіями з різних куточків України, а отримував усе на пошті. Рекламував свій незаконний бізнес, розмальовуючи фасади будинків у Тернополі. Для постійних клієнтів організував в месенджері окремий чат.

За словами Михайла Димиди, начальника управління протидії наркозлочинності в Тернопільській області, місцевий тридцятиоднорічний чоловік працювати починав спочатку сам: адміністрував сайт, спілкувався з клієнтами, фасував наркотики, розвозив їх у визначені місця та закладав.

Після того, як робота налагодилася та почала приносити чималі прибутки, найшов через інтернет близько десяти помічників з Тернополя.

У спільники взяв десять активних споживачів заборонених речовин, пообіцявши їм захист, анонімність та високу зарплату. Вони мали фасувати та розвозити товар. До наркобізнесу долучилося три місцевих подружніх пари, а також інші чоловіки та жінки віком від 20 до 35 років. Для усіх ця робота була основним та єдиним видом заробітків.

Гроші за проданий товар приходили на електронні гаманці, яких оперативники виявили більше п’ятдесяти. За одну закладку посередники отримували сто гривень. В день створювали в середньому від десяти до п’ятдесяти сховків. Одна доза вартувала 300-500 гривень.

Впродовж листопада 2018 року по січень 2020 року працівниками управління протидії наркозлочинності ГУНП в Тернопільській області документували дану організовану злочинну групу.

Двадцятого січня 2020 року, в ході спецоперації оперативники спільно з слідчим управлінням під процесуальним керівництвом прокуратури провели більше десяти обшуків в різних куточках Тернополя. Поліцейські вилучили майже кілограм психотропних речовин за реалізацію якого підозрювані могли отримати близько мільйона гривень.

З партії вилученого, каже Михайло Димида, можна було виготовити чотири тисячі доз. Конфіскували оперативники мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, ваги, магніти та інше майно майже на 250 тисяч гривень.

П’ятьох осіб затримали згідно статті 208 КПК України. Їм обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На сьогодні вісьмом особам уже повідомили про підозру за ч.3 ст.307 КК України у складі організованої злочинної групи.

Крім цього, працівники УПН задокументували 107 фактів злочинної діяльності, пов’язаної з використанням коштів, отриманих від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин (ст. 306 ККУ), незаконний збутом наркотичних засобів та психотропних речовин (ст. 307 ККУ), схиляння до вживання наркотичних засобів та психотропних речовин (ст. 315 ККУ), організацію або утримання місць для незаконного вживання наркотичних засобів та психотропних речовин (ст. 317 ККУ), а також легалізацію (відмивання) грошей та іншого майна, здобутих злочинних шляхом (ст. 209 ККУ).

Перевіряють слідчі і інших осіб, причетних до даного бізнесу, а також встановлюють шляхи надходження наркотичних речовин на територію області. Тривають слідчі дії.