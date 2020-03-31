У Тернополі перші порушники карантинного режиму заплатять штрафи

По 17 тисяч гривень доведеться сплатити двом мешканцям Тернополя за порушення правил карантину. До відповідальності притягнули приватного підприємця та працівницю перукарні.

21 березня під час проведення відпрацювання щодо умов дотримання обмежувальних заходів, дільничні офіцери Тернопільського відділу поліції виявили факт порушення в продуктовому магазині, розташованому на вулиці Живова. Там торгували нефасованими овочами та фруктами.

Поліцейські склали на підприємця, 27-річного жителя Тернополя, протокол про адміністративне правопорушення за ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП).

Ще одне порушення дільничні зафіксували в перукарському салоні. Попри карантин, заклад працював. На працівницю поліцейські склали адмінпротокол.

Зібрані матеріали дільничні скерували на розгляд суду, який визнав підприємця та працівницю перукарні винними у скоєнні адміністративного правопорушення та зобов’язав їх сплатити штраф в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Загалом від початку карантину тернопільські поліцейські склали 25 адміністративних протоколів за порушення обмежувальних заходів. Найбільше порушень виявили в обласному центрі.

Правоохоронці продовжують проводити превентивну роботу та контролюють дотриманням вимог карантинних заходів в області. Основна увага спрямована на проведення профілактичної та роз’яснювальної роботи з населенням, перевізниками, приватними підприємцями щодо важливості виконання тимчасових обмежень. Людей закликають відповідально ставитись до карантину та залишатися вдома.