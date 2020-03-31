Шахрай, представившись працівником банку, зняв з рахунку жителя Тернополя понад 72 тисячі гривень

У шахрайську пастку потрапив 41-річний тернополянин. Після спілкування з нібито працівником банку з його платіжної картки зникло понад 72 тисячі гривень.

Як розповів потерпілий, до нього зателефонував невідомий і представився працівником банку. Співрозмовник повідомив, що картку чоловіка заблокували і для того, щоб він міг скористатися нею, потрібно провести деякі операції.

Під час телефонної розмови тернополянин продиктував псевдопрацівнику основні реквізити своєї картки, а також повідомив коди та паролі, які надійшли йому на телефон. Як наслідок, з картки шахрай зняв усі гроші.

Співробітники поліції встановлюють особу зловмисника та звертаються до людей проявляти пильність. У жодному разі не повідомляйте нікому свої персональні дані, реквізити банківських карток, не виконуйте ніяких дій на прохання так званих працівників банку.

Якщо до вас телефонує невідомий та представляється працівником фінансової установи, краще покласти слухавку, натомість прийти або ж зателефонувати в банк і з’ясувати все самостійно

Поінформуйте про такий вид шахрайства своїх рідних, знайомих. Застережіть не довіряти незнайомцям.