У селі Лідихів Кременецького району, в якому виявили коронавірус, провели дезінфекцію

Заходи щодо непоширення короновірусної інфекції проводяться на території села Лідихів Кременецького району.

До них залучили працівників Кременецького міськміжрайонного відділу ДУ “Тернопільський ОЛС ДСЕСУ”, місцевих рятувальників та співробітників поліції.

Станом на 15.30 28 березня продезінфіковано адмінприміщення сільської ради, магазини, церкву, житловий будинок сім’ї, де зафіксовано захворювання коронавірусом, а також громадські місця населеного пункту.

Співробітники поліції проводять профілактичні бесіди з місцевими жителями та наголошують на важливості дотримання карантинних заходів.

Поліцейські закликають краян зберігати спокій та в разі повернення з-за кордону самоізолюватися. У разі погіршення самопочуття звертайтеся одразу до лікаря і не займайтеся самолікуванням.