В господарстві жительки Чортківського району виявили гранату та набої

Підозрілі предмети, ззовні схожі на гранату та набої знайшли у господарстві 36-річної жительки села Ягільниця Чортківського району.

Виїхавши на місце події, правоохоронці з’ясували, що жінка нещодавно придбала домоволодіння. Небезпечні знахідки виявили у підсобному приміщенні під час проведення ремонтних робіт.Боєприпас виявився гранатою часів Другої світової війни. Також було знайдено 85 набоїв різного калібру.

Небезпечні предмети вилучено та направлено в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр

Поліцейські вкотре застерігають краян: у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів у жодному разі не варто їх торкатись, брати до рук чи переносити. Слід негайно повідомити про знахідку за номером «102».