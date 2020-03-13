Уже рік в ЦНАПі Тернополя оформляють біометричні документи, що посвідчують особу

Рік тому, 13 березня 2019 року, в ЦНАПі Тернополя відбулось урочисте відкриття робочих місць з надання адміністративних послуг з оформлення паспорта громадянина України у формі ID-катки і паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Це стало можливим завдяки тісній співпраці керівництва ЦНАПу, міської влади і ДМС України.

За цей рік адміністратори тернопільського ЦНАПу оформили 1252 паспорти громадянина України у формі ID-картки та 4317 паспортів для виїзду за кордон.

Співпраця ЦНАПУ і міграційників відбувається у форматі «фронт-бекофіс»: у ЦНАПі громадяни зможуть подати заяву на оформлення паспорта і отримати готовий документ, а працівники міграційної служби здійснюють усі необхідні перевірки. Також міграційна служба області регулярно залучає адміністраторів ЦНАПу, які надають паспортні послуги, до спільних навчань.

Вартість послуг у ЦНАПі така ж, як у підрозділах міграційної служби. Документи на оформлення ID-картки до тернопільського ЦНАПу можуть подати лише мешканці обласного центру, а на закордонний паспорт – всі охочі.

Управління ДМС України в Тернопільській області