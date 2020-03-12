За порушення міграційного законодавства тернопільські міграційники видворили громадянина Нігерії

Міграційна служба Тернопілля забезпечила виконання судового рішення про примусове видворення з України іноземця-порушника – 32-річного громадянина Федеративної Республіки Нігерія.

Колишній студент одного з тернопільських вишів не лише порушив правила перебування в нашій країні, але й ухилявся від виконання попереднього рішення про примусове повернення на батьківщину.

Відтак, у січні цього року суд прийняв рішення про поміщення порушника до видворення в Пункт тимчасового перебування іноземців. 11 березня він у супроводі міграційників був доправлений на столичне летовище звідки і покинув Україну.

На найближчі 5 років в’їзд в нашу країну йому заборонено.

Управління ДМС України в Тернопільській області