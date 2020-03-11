Тернополянин, перебуваючи під слідством, продовжував порушувати закон

Про крадіжку кількох пар взуття на лінію «102» 10 березня повідомила продавець одного з магазинів Тернополя. Жінка повідомила, що невідома особа таємно винесла товар на суму 2970 гривень.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка з’ясувала, що підозрюваний – житель Тернополя. Його зафіксувала камера відеоспостереження. На зображенні чітко видно, як чоловік заховав взуття під куртку і вийшов з магазину.

За інформацією правоохоронців, місцевий мешканець вже був судимий за скоєння майнових злочинів. На даний момент оперативники довели причетність підозрюваного до більш як десяти фактів крадіжок, деякі справи уже передані до суду.

За крадіжку взуття чоловік також відповідатиме перед законом згідно статті 185 частина 2 – крадіжка, вчинена повторно.