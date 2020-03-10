В Гусятинському районі чоловік, посварившись з колишньою дружиною, заподіяв собі ножове поранення

8 березня до співробітників Густинського відділення поліції надійшло повідомлення від 26-річної жительки району про те, що вона виявила свого колишнього чоловіка з ножовим пораненням.

Непритомного 28-річного мешканця Гусятинського району доправили до лікарні. У нього діагностували приникаючи ножове поранення грудної клітки. Медики прооперували чоловіка. Наразі його стан задовільний та його життю нічого не загрожує.

Працівники поліції почали встановлювати, за яких обставин потерпілий отримав травму. Як з’ясувалося, поранення чоловік заподіяв собі сам.

Того дня він прийшов у гості до колишньої дружини. Посварившись з жінкою, вирішив вкоротити собі віку. Допоки вона вийшла з кімнати, він схопив ніж і вдарив себе у груди.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).